اعترفا بتنفيذ عمليات إرهابية.. القبض على مسؤول

2020/10/04 | 12:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات في العراق، الأحد، القبض على قيادي في تنظيم "داعش"، ومعاونه في العاصمة بغداد.

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