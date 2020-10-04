بعد ان تضخم عددها ..البنك المركزي يعيد تقييم الموقف الماليّ للمصارف الخاصة

2020/10/04 | 12:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس إدارة البنك المركزي يقرر إعادة تقييم الموقف الماليّ للمصارف الخاصة

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