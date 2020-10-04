2020/10/04 | 12:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_نينوىتمكنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية من إحباط محاولة انتحار جماعي لعائلة مكونة من أم وبناتها المطلقات الثلاث وأطفالهن في محافظة نينوى.وجاءت العملية على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية تفيد بعزم عائلة موصلية على الانتحار من فوق الجسر العتيق بالمحافظة..الأمر الذي دعا الشرطة المجتمعية الى التنسيق مع قيادة شرطة المحافظة والتحرك السريع لمنع العائلة من الانتحار..حيث تبين أن الأسرة تعاني تعنيفا جسديا ولفظيا من قبل الأب، فضلا عن سوء الحالة المعيشية لها.إلى ذلك قدمت الشرطة المجتمعية الدعم المعنوي والنفسي للأسرة وأخذت تعهدا خطيا من الأب بعدم تعنيف أسرته مستقبلا ورعايتها والاهتمام بشؤونها.كما تعهدت بمواصلة متابعة أحوالها وتقديم الدعم اللازم لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقاذ عائلة من انتحار جماعي في نينوى ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقاذ عائلة من انتحار جماعي في نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).