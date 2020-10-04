مصرف الرشيد يخفض الفوائد على قروض الترميم لتصل الى (٥٪؜) سنويا

2020/10/04 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – قرر مصرف الرشيد تخفيض الفوائد المترتبة على قروض ترميم الوحدات السكنية لتصل الى (٥٪؜) سنويا تسدد شهريا.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف ان “مبلغ القرض الذي اعلن عنه سابقا (٤٠) مليون للموظفين و(٣٠ ) مليون للمواطنين على ان يتم صرف القرض بدفعتين (٦٠٪؜) دفعة اولى من مبلغ القرض الخاص بالموظفين و(٧٥٪؜) من مبلغ […]

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