العمل تعتزم توسيع قاعدة الشمول ورفع سقف الإعانة للمستحقين

2020/10/04 | 12:16 - المصدر: NRT عربية

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وزير العمل عادل الركابي

فوتو: ارشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الأحد، عن مساع لتوسيع قاعدة الشمول ورفع سقف الإعانة للمستحقين، مؤكدا استرداد نحو 7 مليارات دينار من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية خلال الشهر الماضي.





وقال الركابي، في تصريحات للوكالة الرسمية، اليوم، 4 تشرين الأول 2020، إن "وزارة العمل اطلقت حملة على جميع الدوائر والوزارات الحكومية والهيئات المستقلة للكشف عن الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون إعانات الحماية الاجتماعية، حيث تم الكشف عن 20 ألف متجاوز".

واضاف، أن "الوزارة أوقفت صرف الإعانات عن المتجاوزين والآن بطور استرداد المبالغ التي بلغت نحو 6 الى 7 مليارات دينار خلال شهر أيلول الماضي"، مبينا أن "الوزارة ستكون لها وفرة مالية تستطيع من خلالها شمول أعداد جديدة في مختلف المحافظات وفق الضوابط وما ينص عليه قانون الحماية الاجتماعية".

وأكد الركابي، عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن نية الوزارة تخفيض سقف الإعانة الاجتماعية، لافتا إلى ان الوزارة تعتزم توسيع قاعدة الشمول ورفع سقف المبالغ للمستحقين للحماية الاجتماعية حال توفر المبالغ الكافية.

وبشأن العمالة الأجنبية، أشار وزير العمل، إلى أن "دائرة الإقامة في وزارة الداخلية تمنح سمات دخول للعمال الأجانب من دون المرور بوزارة العمل"، موضحا أن هذا يخالف قانون العمل الذي ينص على أنه لا يمكن منح سمة دخول لأجنبي من دون الحصول على أجازة عمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وبين أن وزارة العمل لديها قاعدة بيانات بشأن العاطلين عن العمل، لافتا إلى أن وزارة العمل لا تعطي إجازة للأجنبي الذي يحمل المؤهل نفسه الذي يحمله العراقي المسجلة بقاعدة البيانات.

وختم بالقول إن " وزير الداخلية وعد بالتعاون مع وزارة العمل في موضوع منح السمات للأجانب"، مبينا أن هناك إجراءات تقوم بها وزارة الداخلية لملاحقة الذين دخلوا العراق بصورة غير شرعية ويعملون في الكثير من الأماكن سواء في بغداد أو المحافظات، وكذلك التشدد في منح سمات الدخول إلى الأراضي العراقية.

ر.إ

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