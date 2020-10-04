الرافدين : التقديم على قروض الترميم يكون حسب الرقعة الجغرافية

2020/10/04 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، أن التقديم على قروض الـ50 مليوناً للموظفين و 30 مليوناً للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، أن “نسبة فائدة قروض 50 مليون دينار لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين و30 مليون دينار للمواطنين تصل […]

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