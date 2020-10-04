الشرطة المجتمعية تنقذ عائلة من انتحار جماعي في نينوى

2020/10/04 | 12:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية، من إحباط محاولة انتحار جماعي لعائلة مكونة من أم وبناتها المطلقات الثلاث وأطفالهن في محافظة نينوى.

وذكرت الشرطة في بيان أن “العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية تفيد بعزم عائلة موصلية على الانتحار من فوق الجسر العتيق بالمحافظة..



الأمر الذي دعا الشرطة المجتمعية الى التنسيق مع قيادة شرطة المحافظة والتحرك السريع لمنع العائلة من الانتحار، حيث تبين أن الأسرة تعاني تعنيفا جسديا ولفظيا من قبل الأب، فضلا عن سوء الحالة المعيشية لها”.

وأضافت “إلى ذلك قدمت الشرطة المجتمعية الدعم المعنوي والنفسي للأسرة وأخذت تعهدا خطيا من الأب بعدم تعنيف أسرته مستقبلا ورعايتها والاهتمام بشؤونها.



كما تعهدت بمواصلة متابعة أحوالها وتقديم الدعم اللازم لها”.

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