الحشد الشعبي يفتتح الجسر الأخضر في ناحية الاسحاقي جنوب سامراء

2020/10/04 | 12:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الاحد، عن افتتاح الجسر الأخضر في ناحية الاسحاقي جنوب مدينة سامراء بعد إعادة إعماره والذي تم تفجيره من قبل “ داعش” أثناء تحرير المنطقة من براثنهم .وذكر إعلام قيادة القاطع في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “هذا العمل ياتي ضمن سلسلة الخطوات التي تتخذها قيادة العمليات في قاطع سامراء لتخفيف الزخم المروري وتسهيل حركة المواطنين وتخفيف الضغط عنهم”.وأضاف البيان، أن “غيارى اللواء ٣١٣ بالحشد الشعبي وبمشاركة أهالي منطقة ام الطلايب في ناحية الاسحاقي افتتحوا الجسر الأخضر”، مبينا أن “هذه الخطوة لاقت استحسان الأهالي”.



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