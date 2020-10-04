حجر صحي لفريق يوفنتوس عشية مواجهته لنابولي

2020/10/04 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة- واع

أعلن نادي يوفنتوس، أن لاعبيه وجهازه الفني وضعوا في الحجر الصحي، في إجراء لا يحرمهم من التدريب أو اللعب، وذلك عقب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه.

و ذكر بيان للنادي الإيطالي نشره على موقعه الرسمي ان " الفحوص المنصوص عليها في البروتوكول المعمول به، أثبتت إصابة اثنين من الموظفين بفيروس كوفيد 19"، مبينا ان" المصابان ليسا من بين اللاعبين ولا أعضاء في الجهاز الفني أو الطبي، و وفقا للوائح والبروتوكول، دخل الفريق بأكمله في عزل وقائي".

واضاف ان" هذا الإجراء سيسمح لجميع الأعضاء الذين جاءت نتائجهم سلبية (غير مصابين) بالاستمرار في المشاركة في التدريبات والمباريات، ولكن لن يسمح لهم بالتعامل مع أشخاص من خارج المجموعة".

يذكر ان يوفنتوس على موعد في تمام الساعة 21:45 من مساء اليوم الاحد مع فريق نابولي على ملعب "تورينو"، في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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