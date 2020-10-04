أول تعليق نيابي على مقابلة الكاظمي التلفزيونية: لم يذكر أي جديد سوى الوعود المفتوحة

2020/10/04 | 12:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..انتقدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاحد , حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس السبت، مؤكدة أنه لم يذكر أي جديد سوى استمراره باطلاق الوعود في حسم الملفات المهمة.وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” حديث رئيس الوزراء امس مع قناة العراقية كان حديثا دبلوماسيا وبروتوكوليا لاجديد فيه ” , مبينة ان ” حديث الكاظمي بشأن الملفات المهمة كان مفتوحا مجرد وعود قريبة وسوف نعلن عنها في حينها وهذا الامر قد تعودنا عليه في كل خطاباته ولقاءته السابقة ” .وأضافت ان “الكاظمي لم يتطرق ابدا لامن قريب ولامن بعيد بشان خطط الحكومة الاستثمارية لكنه مر عليها بشكل سريع دون توضيح”.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اجرى حوار موسعا امس الجمعة مع القناة العراقية الرسمية تحدث فيها عن مجمل المواضيع الأمنية والسياسية والاقتصادية .



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