توضيح من القضاء العراقي

2020/10/04 | 12:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح مجلس القضاء الاعلى، ان الشائعات المتداولة عن تسلمه ملفا يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة عادل عبد المهدي غير صحيحة.

واكد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، أن "مجلس القضاء الاعلى استلم ملف تحقيق اداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق، ولم يتضمن الملف تقصير اية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية".

PUKmedia اعلام مجلس القضاء الاعلى

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