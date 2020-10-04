المكتب السياسي يعزي بوفاة البيشمركة العتيد علي فتاح

2020/10/04 | 12:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تعزية الى السيد عمر فتاح عضو المجلس الاعلى السياسي ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني بوفاة شقيقه البيشمركة العتيد علي فتاح.

وقال المكتب السياسي في برقيته: الرفيق عمر فتاح، بمزيد من الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة شقيقكم علي فتاح، نشارككم الاحزان ونتقدم اليكم والى عائلتكم المناضلة باحر التعازي.

واضاف المكتب السياسي: الاخ علي فتاح كبيشمركة ومناضل عتيد سخر اغلب سنوات عمره للنضال من اجل حرية شعبه، وتعرض للاعتقال والمآسي الكثيرة، ورحيله عنا اسف كبير.

وقال المكتب السياسي في بيانه: الهم الباري عز وجل الجميع الصبر والسلوان واسكن الراحل فسيح جناته.

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