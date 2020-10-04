2020/10/04 | 12:39 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 4 أكتوبر 2020 | 12:31 مساءً | عدد القراءات : 25

إثر دعوى أقامها العامري..



أمر قبض بحق وائل عبد اللطيف

أصدرت محكمة تحقيق الكرادة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية، مذكرة إلقاء قبض بحق النائب السابق وائل عبد اللطيف على إثر دعوى أقامها رئيس تحالف الفتح هادي العامري ضده.

وقال المكتب الإعلامي لتحالف الفتح في بيان تلقته"عين العراق نيوز"، إنه "في خطوة تهدف إلى ردع المفلسين الذين يمارسون التشهير واللعب على خلط الأوراق من خلال اعتمادهم نهج التصريحات الصفراء لاستهداف الرموز الوطنية بهدف تحقيق بعض الغايات المشبوهة، كان للقضاء كلمة الفصل بعد أن أبطل جميع التهم والأكاذيب التي افترى بها وائل عبد اللطيف في إحدى لقاءاته التلفزيونية ضد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، ليصدر بعدها مذكرة إلقاء القبض بحق عبد اللطيف على إثر الدعوى التي رفعت ضده، ليُفتضح زيف ادعاءاته الصبيانية وترهاته الساذجة غير المسؤولة".

وأضاف البيان، أننا "سنتخذ طريق القضاء والملاحقة القانونية ضد كل من تسول له نفسه ومهما علا موقعه للقيام ببث الإشاعات المغرضة واعتماد التسقيط عبر الكذب والافتراء سواء في وسائل الاعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وهو الأمر الذي كانت قد حذرت منه المرجعية الرشيدة في خطبها السابقة".

وتابع: "لم ولن نتهاون أبداً في اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريق فريق من المحامين مشكل لتحريك الدعاوى القضائية ضد كل من يعمل على التدليس وإطلاق التصريحات المسيئة ضد رموزنا الوطنية".

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