هل يعرض بريكست مرضى أوروبا للخطر؟

2020/10/04 | 12:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزود بريطانيا الاتحاد الأوروبي بـ 45 مليون عبوة من الأدوية، فيما يزود الاتحاد الأوروبي بريطانيا بـ37 مليون عبوة، وهناك أيام قليلة متبقية للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لاتخاذ إجراءات للحفاظ على هذا التبادل، بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

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