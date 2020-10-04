2020/10/04 | 12:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوكليون يشكون "لا مبالاة" الحكومة المحلية ويقدمون مقترحاً للكهرباء والمولدات الاهلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/04 | 12:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كركوكليون يشكون "لا مبالاة" الحكومة المحلية ويقدمون مقترحاً للكهرباء والمولدات الاهلية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كركوكليون يشكون "لا مبالاة" الحكومة المحلية ويقدمون مقترحاً للكهرباء والمولدات الاهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).