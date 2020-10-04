نجم المنتخب الوطني مهند علي “ميمي” ينتصر على فيروس كورونا

2020/10/04 | 12:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي السيلية القطري مهند علي “ميمي”، شفائه بشكل تام من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وأصيب “ميمي” بالفيروس المستجد في الـ25 من شهر أيلول الماضي، بعد خمسية أيام خضع لفحوص طبية كانت نتيجتها سالبة، لكن الكادر الطبي اجرا فحوص أخرى تأكدت عدم شفائه من الفيروس ليواصل الحجر […]

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