تقرير: الاشعاع الكهرومغناطيسي والارتباك تسبب في فقدان 65 طائرة امريكية مقاتلة

2020/10/04 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لموقع بلغاريان ميلتاري المتخصص بالتكنولوجيا العسكرية ، ان وكالة ابحاث الدفاع الامريكية اطلقت مشروعا سيحاول كشف تاثير الاشعاع الكهرومغناطيسي من أنظمة الطائرات المقاتلة على الطيارين الامريكان بعد تزايد حوادث سقوط الطائرات نتيجة الارتباك المكاني بسبب تاثير تلك الاشعاعات .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ إن ” الطيارين يعانون اثناء الطلعات الجوية من ضعف في الصحة وتدهور في الانتباه والإدراك، نتيجة تاثير اجهزة الاتصالات والانظمة الاخرى الموجودة في الطائرات الامريكية “.واضاف انه “وبحسب الاحصائيات مابين اعوام 1993 الى عام 2013 سجل سلاح الجو الامريكي 72 حادثا و 101 حالة وفاة وفقدان 65 طائرة مقاتلة بسبب الارتباك المكانيمن الطيارين نتيجة إشعاع الأنظمة الموجودة على متن الطائرات”.وتابع أن ” الدراسة التي يجريها مركز ابحاث الدفاع الامريكية تهدف الى دراسة تأثير الاشعاع الالكتروني في قمرة القيادة على حالة الطاقم وعلى اعصاب الطيارين ومعرف ما اذا كان بامكانها التسبب في الارتباك المكاني وإعاقة الوظائف الإدراكية للطيارين، وقد بدأت الدراسة بالفعل في تطوير نظام لمراقبة الحالة الفسيولوجية للطيارين أثناء الطيران ، والتي ستكون مسؤولة عن تسجيل الانحرافات المختلفة في جسم الطيار”.من جانبه قال المدير العام لشركة NPP Technologiya للتطوير اندريه سيلكن إن “الزجاج المطوّر لمقاتلة الجيل الخامس لطائرات سو 57 الروسية هي فقط القادرة على حماية الطيار من ضوء انفجار نووي وأنواع مختلفة من الإشعاع”، مبينا أن ” زجاج مقاتلة سو 57 يوفر الحماية للطاقم من تأثيرات الإشعاع الكهرومغناطيسي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء ، وكذلك من آثار الإشعاع الضوئي الناتجة من انفجار نووي”.



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