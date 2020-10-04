الجودو يعاود نشاطه على البساط

2020/10/04 | 12:44 - المصدر: السومرية نيوز

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قرر الاتحاد العراقي المركزي للجودو برئاسة عدي الربيعي، إقامة بطولة أندية العراق المفتوحة للشباب والمتقدمين للفترة من 29 لغاية 31 من شهر تشرين أول الحالي في محافظة النجف الأشرف، على أن يطلق عليها اسم المرحوم الأستاذ فيصل داود.

وقال رئيس الاتحاد عدي الربيعي في بيان ان "اتحاده حدد ايضا ال ١٢ من تشرين ثاني المقبل موعدا لإقامة بطولة أندية العراق المفتوحة للأشبال والناشئين في العاصمة بغداد على ان تستمر لغاية 14 من الشهر ذاته ، على أن يطلق عليها بطولة المرحوم زياد علي زيدان".

ولفت الربيعي الى ان "اتحاده سينظم بطولة أندية العراق للنساء ولكافة الفئات العمرية ، في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق للفترة من 26 لغاية 28 من شهر تشرين ثاني المقبل".وشدد على ضرورة "التكاتف والعمل الجاد بهمة عالية لجميع الأعضاء والاتحادات الفرعية والأندية لأجل العودة السريعة الى سابق العهد ، من أجل تذليل الصعاب والحفاظ على ديمومة اللعبة وتعويض ما فات خلال المرحلة المنصرمة التي شهدت تعطيل الحركة لجميع الألعاب بسبب فيروس كورونا المستجد".





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