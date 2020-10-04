'خبر سيء' لعشاق الألعاب.. إيقاف لعبة شهيرة نهاية العام الحالي

2020/10/04 | 12:47 - المصدر: NRT عربية

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ألعاب الكمبيوتر

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت شركة تطوير الألعاب " Zynga" عن إيقاف لعبة فيسبوك Farmville "فارم فيل" اعتبارا من 31 كانون الأول 2020، نظرا لأن لعبة إنشاء المزرعة الافتراضية وصيانتها تعتمد على منصة الويب "أدوبي فلاش".

وأكدت شركة "أدوبي" الأميركية إيقاف دعم منصة فلاش لجميع برامج التصفح مع نهاية العام الحالي، ولذلك فإن شبكة "فيسبوك" أعلنت أيضا عن إيقاف جميع ألعاب الفلاش بدءا من هذا التاريخ.

وأشارت شركة" Zynga " إلى انه لا يزال بإمكان اللاعبين شراء ما يعرف باسم أموال المزرعة Farm Cash، والتي يتم استعمالها لشراء الحيوانات والأغراض الأخرى، حتى 17 تشرين الثاني المقبل، إلا أنه يجب استخدام رصيد أموال المزرعة حتى 31 كانون الأول المقبل كحد أقصى، لأن الشركة تستبعد القيام بإعادة الأموال.

جدير بالذكر ان اللعبة المشهورة ظهرت عام 2009 وأصبحت اللعبة الأكثر استخداما على شبكة "فيسبوك" في بعض الأحيان، وهناك أجزاء منها ويمكن تشغيلها في المتصفح أو في التطبيق.

ر.إ

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