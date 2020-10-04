ايفانكا تنشر صورة لوالدها دونالد ترمب من داخل المستشفى

2020/10/04 | 12:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نشرت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، صورة لوالدها وهو يقوم بمراجعة ملفات على مكتبه في جناحه الخاص في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وعلقت ايفانكا على الصورة التي نشرتها على حسابها في تويتر، اليوم (4 تشرين الاول 2020) بالقول: "لا شيء يمكن أن يمنعه من العمل من أجل الشعب الأمريكي..



إنه لا يلين!".

وكان ترمب ذكر في مقطع فيديو نشره مساء السبت عبر "تويتر"، أن حالته الصحية لم تكن جيدة بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنها تحسنت فيما بعد "بشكل كبير".

وقال ترمب في الفيديو: "أود أن أشكر جميع الموظفين الطبيين المحترفين الرائعين في مركز وولتر ريد الطبي، الذي أعتقد أنه الأفضل في العالم، بينهم الأطباء والممرضات، على عملهم البارز.



وصلت إلى هنا وحالتي الصحية لم تكن جيدة جدا، لكنها تحسنت بشكل كبير الآن".

وقال طبيب الرئيس في البيت الأبيض، في بيان، إن "ترمب يواصل القيام بعمل جيد، بعد أن أحرز تقدما كبيرا منذ التشخيص".

وأضاف البيان أن ترمب أكمل جرعته الثانية من عقار "ريمديسيفير" دون مضاعفات، ولم يعان من الحمى، ولم يحتاج لأي أوكسجين حيث يتراوح مستوى الأوكسجين لديه بين 96 و98% طوال اليوم.

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