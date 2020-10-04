وزير التعليم يوعز بتعيين طالبة دكتوراه في الجامعات والكليات الأهلية

2020/10/04 | 12:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب طالبة الدكتوراه دعاء فلاح رزاق وأوعز بتسهيل وإسعاف طلبها بالتعيين في الجامعات والكليات الأهلية بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 112 لسنة 2020.

وجدد الوزير بحسب بيان تلقته “تقدم”، التزام “وزارة التعليم العالي باحتضان مخرجاتها من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل على وفق السياقات المعتمدة حال إطلاق الدرجات الوظيفية الشاغرة”.

واضاف البيان أن “وزير التعليم أكد في اجتماع مجلس الجامعة العراقية أن المتظاهرين المطالبين بالتعيين ليسوا فائضين عن الحاجة وأن مؤسسات التعليم الجامعية يؤدي فيها أكثر من ستة عشر ألف من موظفي العقود مهامهم الموكلة إليهم ويمثلون حاجة فعلية في الجامعات والمعاهد الحكومية”.

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