محافظة بغداد: قدمنا حلولاً لاستئناف العمل في المشاريع الخدمية المتوقفة

2020/10/04 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – محمد الطالبي

أكد المعاون الفني لمحافظ بغداد فارس مهدي، أن التخصيصات المالية تقف عائقاً أمام تنفيذ مشاريع المجاري في الكثير من الاقضية والنواحي، فيما أشار إلى تقديم مجموعة من الحلول لتنفيذ مشاريع خدمية.

وقال مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن المحافظة حريصة على تنفيذ مشاريع المجاري والمشاريع الخدمية الأخرى في جميع الأقضية والنواحي، إلّا ان التخصيصات المالية حالت دون ذلك.

واضاف، أن المحافظة قد طلبت من وزارة التخطيط وكذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء بادراج مجموعة من مشاريع المجاري لاسيما في مناطق ابو غريب وسبع ابكار والجوادين والنهروان، معرباً عن استغرابه من عدم ادراج هذه المشاريع ضمن الموازنة بالرغم من موافقة وزارة التخطيط.

واوضح، أن هذه المشاريع كبيرة وتحتاج الى نحو أكثر من 200 مليار دينار لكل مشروع، لافتا الى ان هناك مشاريع خدمية اخرى متوقفة كالاكساء والماء وغيرها لانه لا يمكن تنفذ هذه المشاريع من دون وجود مشاريع مجاري،

وتابع، كنا نأمل أن تدرج ضمن القرض الصيني إلّا ان مشروع القرض الصيني ما زال متوقفاً ، مؤكداً، أن المحافظة قدمت مجموعة حلول لتنفيذ المشاريع منها الاستثمار والدفع بالآجل إذ أن هناك شركات كبيرة لديها الاستعداد للتنفيذ بالآجل

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