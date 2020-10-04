النمط البريطاني - الفرنسي من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديث - عبدالله تركماني

2020/10/04 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني تحقق هذا النمط قبل سيطرة نمط الإنتاج الرأسمالي الحديث، إذ ترافقت الوحدة القومية مع قيام حكم ملكي مطلق، ألغى شكل الدولة الاقطاعي، وأقام نمط الدولة المركزية.



وفي ظل هذا النمط من الحكم، المماثل لنمط الحكم في الاستبداد الشرقي، أخذ نمط الإنتاج الرأسمالي يتطور.لقد كانت أوروبا، المقسمة إلى إقطاعات والمنقسمة دينيا، تبحث عن وحدة دولها القومية، وكان الملوك يعملون لهذه الوحدة ضد الانقسام الإقطاعي والمذهب ......





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