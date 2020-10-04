اسرائيل/فلسطين .. وحدود الغرب؟/5 - عبدالامير الركابي

2020/10/04 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي إسرائيل/ فلسطين..



وحدود الغرب؟/5عبدالاميرالركابي تبدو حدود ونهايات الغرب بارزه بوضوح عند نقطتين: الأولى منهما تكريسه لفكرة كونه منتهى العقل والعلم ونهاية المعرفة، والثانية تتاتى من تسويغه باسم التقدم لما يخالف مقتضى العدل والمساواة.



وفي هذين المنحيين وعبرهما تتحول الظاهرة الغربية الحديثة الى خرافة، والى همجية لاتختلف في العمق عن أي مظهر من مظاهر الاجحاف، والميل النازع للغلبة في التاريخ ا ......





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