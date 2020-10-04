الكاظمي يكشف أسباب تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد

2020/10/04 | 12:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن سبب تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد هو معالجة التسيس الحاصل في هيأة النزاهة.

وأضاف في حوار بثه التلفزيون الرسمي وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "سبب تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد هو القضاء على التسيس الذي تعرضت له هيئة النزاهة في ظرف معين من الزمن.

وأكد الكاظمي أن "اللجنة ليست بديلاً عن الهيئة كما أنها وضعت يدها على ملفات خطيرة"، لافتاً الى أن هناك خديعة مارستها جهات، لم يسمها الكاظمي، تتعلق بـ"دعم القطاع الخاص".





وتابع: "لا يوجد دولة في العالم فيها أكثر من 4 ملايين موظف" مثل العراق، مبيناً أن "من حق المواطن العمل في القطاع العام".

وكشف رئيس الوزراء عن العمل على "ورقة اصلاح اسمينها (الورقة البيضاء) وهي تحتاج الى تعاون بين الشعب والحكومة".





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