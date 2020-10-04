صحيفة : مصطفى الكاظمي يحاول لجم المليشيات الموالية لايران!!

2020/10/04 | 13:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قالت صحيفة العرب اللندنية ، انه وبالرغم من محاولات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجم الميليشيات الموالية لإيران في بلاده إلا أن الغموض لا يزال يكتنف مصير العديد من الملفات أبرزها المختطفون الذين وقعوا أسر هذه الميليشيات خلال فترة الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي ضد الفساد والطبقة السياسية.واكدت الصحيفة في […]

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