غربي كوردستان يسجل 48 إصابة جديدة بكورونا

2020/10/04 | 13:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد 4 تشرين الأول 2020، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مناطق سيطرتها، وحالة وفاة في مخيم الهول.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية جوان مصطفى، في بيان، ان حالة الوفاة هي لرجل من مخيم الهول، وأن حالات الإصابة هي لـ29 من الذكور، و19 من الإناث.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بفيروس كورونا، في غربي كوردستان، بواقع: الحسكة 23، قامشلو 11، درباسية 3، ديرك 2، كركي لكي 2، عامودا 1، الرميلان 1، تل تمر 1، كوباني 1، كما تم تسجيل حالتين في مخيم الهول بريف الحسكة، وحالة واحدة في الرقة.

وذكر مصطفى، أنه تم تسجيل 10 حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 1839 توفي منهم 69 وشفي 486.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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