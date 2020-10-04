2020/10/04 | 13:10 - المصدر: عين العراق

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العراق بالمرتبة الرابعة ضمن أعلى احتياطي للنفط في أوبك

بغداد /..



اعلنت منظمة اوبك، ان احتياطي المنظمة من النفط الخام يبلغ ترليون و189 مليار برميل، مبينة ان هذه الاحتياطيات تمثل اكثر من 79% من احتياطيات العالم من النفط الخام.

وقالت المنظمة في تقرير لها ، ان احتياطي اعضاء المنظمة المكونة من 13 دولة من النفط الخام يبلغ ترليون و189 مليارا و80 مليون برميل"، مبينة ان احتياطي الدولة خارج المنظمة من النفط يبلغ 308 مليارات و18 مليون برميل.

واضافت، ان نسبة هذه الاحتياطيات لمنظمة اوبك تمثل 79.4% من احتياطي العالم من النفط الخام".

واشارت المنظمة الى ان "فنزويلا تأتي بالمرتبة الأولى بأعلى الاحتياطيات داخل منظمة اوبك وبنسبة 25.5%، تليها السعودية وبنسبة 22.4% فيما تأتي ايران ثالثا وبنسبة13.1% وياتي العراق رابعا بمقدار 12.2% ومن ثم الكويت خامسا بنسبة 8.5% ومن ثم الامارات سادسا بنسبة 8.2% ومن ثم تاتي ليبيا سابعا بنسبة 4.1% وتاتي نيجيريا ثامنا بنسبة 3.1%".

وتابعت، ان "الجزائر جاءت تاسعا بنسبة احتياطي 1% وجاءت الاكوادور عاشرا وبنسبة 0.7% ومن ثم جاءت انغولا بالمرتبة 11 بنسبة 0.7% وجاءت الغابون بالمرتبة 12 بنسبة 0.2% واخيرا جاءت غينيا بالمرتبة 13 بنسبة 0.1%".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).العراق بالمرتبة الرابعة ضمن أعلى احتياطي للنفط في أوبك

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