إسبر على رأس وفد أميركي في الكويت لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير البلاد

2020/10/04 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر تعازي الولايات المتحدة الأميركية للكويت في وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي عن عمر يناهز 91 عاما.

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