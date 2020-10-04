مستشار : غلق السفارة الامريكية سيكون له اثار سلبية دولية لايحمد عقباها

2020/10/04 | 13:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد المستشار في وزارة المالية حازم هادي ان : غلق السفارة الامريكية في بغداد سيبعد المؤسسات المالية الدولية عن الاستمرار بمنح المعونات للعراق.وقال حازم هادي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد , ان : الولايات المتحدة هي من تحمي اموال العراق في الخارج وواردات النفط من تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة […]

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