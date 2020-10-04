البيشمركة تتحدث لـ’ناس’ حول حادثة مخزن السلاح في السليمانية: الانفجارات مستمرة!

2020/10/04 | 13:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف المتحدث باسم قوات 70 التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني - البيشمركة، الأحد، تفاصيل حول انفجار في مستودع للأسلحة في محافظة السليمانية.



وقال أحمد لطيف في تصريح لـ"ناس كورد"، (4 تشرين الاول 2020)، إن "انفجارا وقع داخل مستودع للأسلحة تابع لقوات 70 التابع لوزارة البيشمركة في منطقة طاسلوجة بالسليمانية"، مبيناً أن "الانفجارات مستمرة حتى اللحظة".

ورفض المتحدث باسم قوات 70، التحدث عن حجم الأسلحة الموجودة داخل المستودع، مشيراً إلى أن سبب الانفجار لم يعرف بعد.

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