نائب يتهم وزير المالية بإدخال الرواتب في سجال ’’الاقتراض’’ بين الحكومة والبرلمان

2020/10/04 | 13:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد حمة رشيد، الأحد (04 تشرين الأول، 2020)، وزير المالية، على عبد الأمير علاوي، بعدم صرف الرواتب، على الرغم من توفر السيولة المالية، مبيناً أن وزير المالية يريد الضغط على مجلس النواب من أجل تشريع قانون الاقتراض الجديد.

وقال حمه رشيد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية لديها اموال لصرف رواتب الموظفين لشهر أيلول، ولكنها تحاول الضغط على مجلس النواب لتمرير قانون الاقتراض الجديد".

واضاف أن "تمرير قانون الاقتراض الجديد بهذه الوسيلة والآلية قد يكون صعباً".

وبشأن خطة الحكومة باستقطاع جزء من رواتب الموظفين لتوفير السيولة المالية، قال حمه رشيد إن "اعتماد الية استقطاع 30% من الرواتب لا يمكن تحقيقها، إلا عن طريق قانون منقصل او اضافة فقرة في قانون الموازنة".

وفي وقت سابق، قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.

وأضاف علاوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف، أن "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكداً أن "قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.

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