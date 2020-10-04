ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح يلتقي أستون فيلا مساء اليوم

2020/10/04 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ يلتقى فريق ليفربول ، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع مضيفه أستون فيلا مساء اليوم الأحد، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الإنكليزى الممتاز "بريميرليج" .ويدخل ليفربول مباراة اليوم بدون مجموعة كبيرة من نجومه على رأسهم ساديو ماني المصاب بفيروس كورونا وبخضع للعزل الذاتي حاليا، بجانب غياب تياجو ألكانتارا وجويل ماتيب وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وكوستاس تسيميكاس بعدما أكد يورجن كلوب المدير الفني للفريق أنهم غير جاهزين للمشاركة".ويحتل الريدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في الثلاث جولات الأولى، فيما يملك أستون فيلا في رصيده 6 نقاط من الفوز في المباراتين اللاتي خاضهما حتى الآن بالبريميرليج"./انتهى2

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