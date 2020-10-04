البنك المركزي : انخفاض بنسبة النقد والذهب لشهر اب الماضي

2020/10/04 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اظهر تقرير الوضع المالي للبنك المركزي الصادر لشهر اب من السنة الحالية انخفاض بنسبة موجودات النقد الموجود والذهب بمقدار 15% مقارنة مع شهر تموز.ونقلت مؤسسة عراق المستقبل عن البنك التاكيد ان : الموجود لشهر اب 18.9 ترليون دينار بعد ان كانت بقيمة 22.28 ترليون دينار خلال شهر تموز من السنة الحالية وتمثل نسبة موجودات النقد والذهب 17% من مجمل موجودات البنك المركزي.كما اظهر التقرير انخفاض نسبة الاوراق المالية المحتفظ بها بنسبة 3.29% لتصل الى 38 ترليون دينار بعد ان كانت بقيمة 39.4 ترليون دينار خلال شهر تموز من العام الحالي وبذلك تكون نسبة الاوراق المالية الى مجمل موجودات البنك المركزي 34% واظهر التقرير ارتفاع بنسبة التزامات وزارة المالية لصالح البنك المركزي بمقدار بلغ 20% مقارنة مع الشهر السابق لتصل الى 30 ترليون دينار بعد ان كانت بحدود 25 ترليون دينار الشهر السابق وتمثل نسبة التزامات وزارة المالية تجاه البنك المركزي بحدود 27% من مجمل موجودات البنك المركزي.



اما على مستوى المطلوبات فارتفعت نسبة النقد المصدر لتصل الى حدود 63 ترليون دينار بارتفاع بلغ اكثر من 2% مقارنة مع شهر تموز حيث كانت قيمة النقدر المصدر 61.5 ترليون دينار ولتمثل 57% من مطلوبات البنك المركزي .وانخفضت قيمة ودائع البنوك لدى البنك المركزي لتصل الى 21.8 ترليون بانخفاض بلغت نسبته 3.8% مقارنة مع الشهر السابق حيث كانت قيمة الودائع لدى البنك 22.6 ترليون دينار ونسبة تمثيل ودائع البنوك من مجمل المطلوبات بحوالي 20%وتابع ان ارتفاع نسبة التزامات وزارة المالية تجاه البنك المركزي وانخفاض نسبة الاستثمارات والاحتياطات الحقيقية يؤشر الى تراجع في قيمة الاحتياطات كون وزارة المالية غير قادرة بالوقت الحالي على الالتزام بتسديد تلك المبالغ الى البنك المركزي ويؤدي بالتالي الى تقليل قوة العملة العراقية وان استمرار انخفاض الاحتياطات مقابل ارتفاع التزامات وزارة المالية سيؤدي الى ضعف استقرار العملة العراقية وله انعكاسات خطيرة على قوة واستقرار الاقتصاد العراقي وقد يؤدي الى زيادة في التضخم./انتهى3

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