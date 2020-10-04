افتتاح المركز الاعلامي الخاص بتغطية فعاليات زيارة الاربعين في كربلاء

2020/10/04 | 13:34 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء / نينا / افتتحت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة /قسم الاعلام والاتصال الحكومي/ المركزي الاعلامي الخاص بتغطية فعاليات زيارة الاربعين داخل مركز المحافظة .وقال مدير القسم عبد الامير الكناني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان المركز خصص لاجراء اللقاءات والمؤتمرات الصحفية من خلال استضافة المسؤولين المحليين والذين يزورون المحافظة وجهز بكافة الوسائل التي يحتاجها الاعلامي في عمله لاسيما خدمة الانترنت والمنصات والاضاءة والقرب من موقع الحدث./ انتهى

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