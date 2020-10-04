اعتقال مسؤول استخبارات داعش ومساعده في بغداد

2020/10/04 | 13:34 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 11:57 - GMT 08:57 تارخ النشر: الأحد 16 صفر 1442 هـ - 04 أكتوبر 2020 KSA 11:11 - GMT 08:11

المصدر: دبي - قناة العريبة

اعتقلت السلطات العراقية مسؤول ما يسمى جهاز استخبارات داعش ومعاونه ببغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام".وتواصل القوى الأمنية العراقية ملاحقة بقايا تنظيم داعش في البلاد، عبر عمليات مداهمة وإنزال في عدد من المناطق.وفي منتصف سبتمبر، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية إنزال في قضاء الرطبة غرب البلاد، وأسفرت العملية عن اعتقال الممول الرئيس لداعش في الرطبة والقبض على قيادي آخر في التنظيم.وفي توقيت متزامن مع العملية المذكورة، أعلنت وكالة الاستخبارات عن القبض على أحد شرعيي التنظيم الإرهابي ومعاونه في ناحية حمام العليل وتلعفر، والمكنى بـ "أبو عبيدة"، مضيفة أنه كان يعمل في ما يسمى بـ "المعهد الشرعي" التابع لداعش في مدينة الموصل.

كما ألقت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على أحد الإرهابيين في مركز محافظة كركوك، مشيرة إلى أنه كان يعمل كإعلامي لداعش في ما يسمى قاطع الرياض بولاية كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه للتنظيم، مؤكداً أن مهمته كانت "منتجة" الفيديوهات الخاصة بالعمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وبثها من خلال وكالة "أعماق" الداعشية.وخلال الأسابيع الماضية كثفت القوات الأمنية عمليات التمشيط في العديد من المناطق، لاسيما الحدودية مع سوريا، بحثاً عن عناصر منتمين للتنظيم الإرهابي.

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