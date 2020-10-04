الداخلية العراقية تنقذ عائلة كاملة من انتحار جماعي في نينوى

2020/10/04 | 13:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية العراقية عن انقاذ عائلة كاملة من انتحار جماعي في محافظة نينوى شمالي البلاد....

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