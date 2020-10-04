سلاحنا قرارنا.. العراقيون يشيدون ببطولات الحشد الشعبي

2020/10/04 | 13:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي، اسم ظهر بعد دخول جماعة داعش الوهابية الى العراق، فكان الخطوة الطبيعية من العراقيين لمواجهة خطر الارهاب الذي حاول السيطرة على كل العراق ...

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