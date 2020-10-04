الخالدي: الكتل السياسية وزعت الدوائر الانتخابية وفقا للمصالح الطائفية

2020/10/04 | 13:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، الاحد، عن قيام الكتل السياسية بالاتفاق على توزيع الدوائر الانتخابية بشكل طائفي او قومي، مبينا ان الكتل اضافت بعض النواحي الادارية لأقضية اخرى من اجل الحصول على مقاعد مضمونة.وقال الخالدي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الدوائر المتوسطة التي تكررها القوى السياسية الحالية تعني توزيع الدوائر وفقا لتوزيعه الجغرافي وجمهورها”.واضاف ان “محافظة ديالى على سبيل المثال تم توزيعها الى ثلاث دوائر وحدة للكرد والسنة والشيعة في حين ان تقسيمها الاداري وكذلك الحال حين تم تقسيم قضاء الفلوجة الى دائرتين من اجل حصول بعض القوى على مصالحها”.وأشار الخالدي إلى أن “التقسيم الذي سيصوت عليه مجلس النواب سيصب في نهاية المطاف لصالح القوى السياسية المتنفذة ويخفض من صعود أي قوى جديدة”.انتهى/ 25د

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