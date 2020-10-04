المرصد السوري يكشف عدد القتلى السوريين في معارك قره باغ

2020/10/04 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 72 مقاتلا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة قتلوا خلال مشاركتهم في معارك بناغورنو قره باغ إلى جانب القوات الأذربيجانية.

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