تبرأت من أفلامها ورفضت إغراءات بالملايين.. رحلة إعتزال شمس البارودي

2020/10/04 | 13:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ تركت الفن وهى فى أوج تألقها ونجوميتها ، بعد رحلة عمرة ، ودعوة من الله بالهداية ، والإعتزال وإرتداء النقاب ، ثم التخلي عنه، والاكتفاء بالحجاب، إنها الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي ، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 75، حيث أنها من مواليد 4 أكتوبر عام 1945.إعتزلت الفنانة شمس البارودي الفن […]

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