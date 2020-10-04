نصيف : وزير المالية لا يمتلك اي رؤية لحل المشاكل ولم يكن بمستوى المنصب

2020/10/04 | 13:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – وصفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف , تصويت البرلمان على وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بأنه كان خدعة, مبينة انه للأسف تبين لنا بان هذا الرجل لايمتلك أي رؤية لحل المشاكل المالية ولم يكن بمستوى المنصب.وقالت نصيف في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ،“كنا نرى بوزير المالية علي […]

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