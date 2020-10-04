2020/10/04 | 13:41 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأحد 4 أكتوبر 2020 | 01:38 مساءً | عدد القراءات : 5

التطبيعية تفاتح الأندية للتسجيل بالدوري النسوي اختيارياً

بغداد/..فاتحت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، الاحد، الاندية كافة لتسجيل مشاركتها من عدمها في الدوري النسوي للساحات المفتوحة والدوري النسوي لكرة الصالات للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وذكر بيان للهيئة انه "سيحدد عدد الاندية المشاركة في دوري الساحات المفتوحة آلية البطولة وتصنيف الفرق ونظام البطولة بشكل عام، كما تقرر ان يسمح لجميع من هنَّ دون الثلاثين عاما بالمشاركة، ولجميع الاندية العراقية".

وأضاف انه "تم تحديد منتصف شهر تشرين الاول الحالي موعدا أخيرا لتسجيل الاندية التي ترغب بالمشاركة في دوري كرة الصالات الذي ستحدد آليته بناءً على عدد الاندية المشاركة".

ونقل البيان عن رئيسة اللجنة النسوية، ازهار محمد، قولها ان "الهيأة التطبيعية تولي اهتماما كبيرا بالرياضة النسوية".

واضافت بحسب البيان ان "اللجنة تسعى لإقامة دوري من شأنه الكشف عن المواهب النسوية للارتقاء بواقع هذه اللعبة التي تشهد تطورا سريعا في مختلف بلدان العالم".

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