كورونا تؤجل لقاء يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي

2020/10/04 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أفادت شبكة “بي إن سبورتس”، اليوم الأحد، بأن نابولي لن يسافر إلى تورينو لمواجهة يوفنتوس في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي، رغم عدم وجود قرار من السلطات الإيطالية بمنعه من السفر.وكان من المقرر أن تقام قمة يوفنتوس وضيفه نابولي مساء اليوم الأحد، في ملعب “تورينو”.🚨مراسل بي إن سبورتس: نابولي لن […]

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