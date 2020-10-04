العمليات المشتركة تكشف عن أسلوب جديد لملاحقة فلول داعش

2020/10/04 | 13:49 - المصدر: NRT عربية

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المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة

فوتو: ارشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، عن أسلوب جديد تتبعه القوات الأمنية في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات للوكالة الرسمية، اليوم، 4 تشرين الأول 2020، إن" القوات الامنية لديها أسلوب جديد وتكتيك في التعامل مع عناصر تنظيم داعش الارهابي".

واضاف الخفاجي، أن" الاسلوب يعتمد على الجهد الاستخباراتي خلال تفعيل الكثير من الآليات وزيادة مصادر الدقة وادخال بعض الأنظمة والأجهزة التي تساعد في تعقب الإرهابين وملاحقتهم".

وأوضح ان" القوات الامنية قادرة على اختراق عصابات داعش"، لافتا الى ان" القوات الامنية في جهاز الأمن الوطني ومديرية الاستخبارات في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية الأجهزة الأمنية الأخرى قامت بالكثير من العمل وغيرت من تكتيكها وآلياتها في متابعت الإرهابيين".

وتابع الخفاجي، ان" اسلوب العمل مع الإرهابيين يتغير بتوفير وبدقة المعلومات وهذا ما تتبعه الاجهزة الامنية في الآونة الأخيرة".

ر.إ

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