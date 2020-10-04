العمليات المشتركة تكشف عن آلية جديدة في تعقب تنظيم داعش

2020/10/04 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة عن استراتيجية جديدة للقوات الأمنية في ملاحقة عصابات تنظيم داعش الإرهابي.

المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي قال في بيان إن الأسلوب الجديد يرتكز على الجهد الاستخباري وتفعيل الكثير من الآليات وزيادة مصادر الدقة وادخال بعض الأنظمة والأجهزة التي تساعد في تعقب الإرهابين وملاحقتهم، مبينا أن تكتيك التعامل مع الإرهابيين يتغير حسب طبيعة المناطق والمعلومات الواردة للأجهزة الأمنية.

وأشار الخفاجي إلى أن قوات جهاز الأمن الوطني ومديرية الاستخبارات في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية قامت بالكثير من العمل وغيرت من اسلوبها وآلياتها في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية.

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