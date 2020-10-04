2020/10/04 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت محكمة تحقيق الكرادة في بغداد مذكرة القاء قبض بحق النائب الاسبق القاضي وائل عبد اللطيف.

ومنحت المحكمة عبر وثيقة أعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة الاذن بإلقاء القبض على عبد اللطيف على خلفية دعوى قضائية قام برفعها زعيم تحالف الفتح هادي العامري، بتهمة السب والقذف.

وكان تحالف الفتح قد أكد انه لجأ الى القضاء بسبب ما وصفه بالأكاذيب والافتراءات التي اطلقها النائب الأسبق تجاه العامري في أحد اللقاءات التلفزيونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمهاجمته العامري…مذكرة قبض بحق النائب الأسبق وائل عبد اللطيف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمهاجمته العامري…مذكرة قبض بحق النائب الأسبق وائل عبد اللطيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).