ايران “تعاقب” الخطوط الجوية العراقية.. ايقاف التراخيص حتى اشعار اخر!

2020/10/04 | 13:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، الأحد، الغاء تراخيص رحلات الخطوط الجوية العراقية بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن مدير المنظمة تورج دهقاني زنكنة، أن “إلغاء التراخيص يأتي إثر ارتكاب الشركة مخالفة بعد نقلها مسافرين لديهم تأشيرات من إحدى الشركات، فيما الاتفاق بين إيران والعراق ينحصر بنقل شركات الطيران، الدبلوماسيين ومواطني البلدين المقيمين فقط”.

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