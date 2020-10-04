2020/10/04 | 13:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، ان الانجازات الطفيفة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا تسمح له بتزعم المكون السني، مبينا ان المكون السني لن يكن له عبر مر التاريخ أي زعيم بشكل موحد.وقال المطلك في حوار تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “المكون السني وعبر التاريخ لم يضع له أي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المطلك : الانجازات الطفيفة لـ محمد الحلبوسي لا تسمح له بتزعم المكون السني) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المطلك : الانجازات الطفيفة لـ محمد الحلبوسي لا تسمح له بتزعم المكون السني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).