البنك المركزي العراقي يعلن عن مبيعات نافذة العملة الاجنبية

2020/10/04 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن البنك المركزي العراقي عن بيع 182,096,000 دولار ضمن نافذة بيع العملة الأجنبية ليوم الاحد 4 تشرين الأول 2020.واظهرت البيانات التي أوردها البنك على موقعه الرسمي أن اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج (حوالات،إعتمادات) بلغ 165,996,000، فيما بلغ اجمالي البيع النقدي 16,100,000دولار.وبذلك يكون اجمالي المبيعات الكلية لهذا اليوم 182,096,000.وهذا […]

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